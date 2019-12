Rifiuti, il Tar ''riabilita'' la Mirto, ma il servizio resta alla New System

Ancora in evoluzione la vicenda relativa all’affidamento del servizio di smaltimento. Oggi gli auguri del sindaco ai dipendenti

MONREALE, 23 dicembre – Resta sempre in evoluzione la questione relativa all’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nel comune di Monreale. Una questione che va avanti tra pesanti provvedimenti interdittivi da parte della Prefettura, finora, però, stoppati, almeno negli effetti, dal Tar Sicilia.

Il 20 dicembre scorso, infatti, il tribunale amministrativo di Palermo, dopo essersi espresso “inaudita altera parte”, ha confermato in camera di consiglio di voler sospendere gli effetti dell’interdittiva antimafia che (per la seconda volta) era stata inflitta alla ditta Mirto, restituendo, quindi, alla stessa la possibilità di beneficiare della cosiddetta “white list”, cioè di poter intrattenere rapporti lavorativi con le pubbliche amministrazioni.

Adesso il giudizio dovrà essere affrontato nel merito ed a questo proposito va ricordato che per la prima sanzione, la data fissata era quella del 20 novembre 2020. Non si conosce ancora quella della seconda, ma l’impressione è che i due procedimenti possano essere unificati.

Tutta questa vicenda, però, non sembra far cambiare posizione all’amministrazione di Monreale, che dopo aver affidato il servizio alla New System, a seguito del pronunciamento prefettizio, ha fatto sapere di non voler revocare l’affidamento alla nuova azienda. E ciò a prescindere dalla nuova riabilitazione concessa adesso alla Mirto.

Alla base, secondo quel che si apprende, ci sarebbero delle presunte inadempienze che l’amministrazione avrebbe rilevato e che avrebbero fatto propendere la decisione dalla parte della rescissione del contratto con la Mirto.

Sulla questione, però, potrebbe far ombra la liquidazione della fattura del 17 dicembre scorso, da 482.657,41 euro, con cui il Comune ha saldato i mesi di agosto e settembre scorsi. Liquidando le somme, in pratica, il Comune avrebbe riscontrato la regolarità del servizio svolto, rischiando di inficiare, quindi, l’ipotesi dei disservizi. Senza contare, inoltre, che non più tardi di qualche giorno fa, sempre il comune aveva invitato la ditta sancipirrellese alla stipula del contratto per il 3 gennaio prossimo. Ipotesi che, adesso, a quanto pare, sembra venir meno, specie se il comune dovesse confermare di voler prendere le distanze dalla Mirto.

Frattanto, oggi è stata la giornata del tradizionale scambio di auguri fra l’amministrazione comunale e gli addetti al servizio di smaltimento dei rifiuti. Il sindaco Alberto Arcidiacono, accompagnato dall’assessore al Bilancio, Luigi d’Eliseo hanno incontrato gli operai, augurando loro buone feste, ringraziandoli per il lavoro svolto sempre con zelo e dedizione ed auspicando una rapida e duratura conclusione della vicenda, che – di fatto – penalizza anche il personale.