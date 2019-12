Arcidiacono: ''A Monreale la raccolta differenziata arriva al 41,20%''

Un risultato importante, presto al via anche a San Martino delle Scale

MONREALE, 30 dicembre – L’ufficio tecnico del Comune di Monreale in una nota ha comunicato al sindaco Alberto Arcidiacono i dati della raccolta differenziata nel territorio comunale, secondo la quale la percentuale raggiunta è del 41,20 per cento.

“La regolarità degli interventi ci ha consentito di raggiungere questo risultato - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – dopo che nel mese di luglio si era verificato un calo dovuto alla chiusura non preventivata di alcune discariche, quindi il dato era stato fisiologico. Questa percentuale testimonia un trand di crescita notevole che vogliamo portare avanti grazie al contributo di tutti . Al raggiungimento di questo bel risultato ha contribuito ancora una volta, in modo determinante, la collaborazione attiva dei cittadini, che hanno compreso l'importanza di conferire in modo corretto per il rispetto e la salvaguardia del nostro territorio“.

“ Determinante è stato anche il lavoro portato avanti dagli uffici, dagli operatori – ha aggiunto l’assessore all’igiene urbana Salvatore Grippi- anche se il nostro obiettivo è quello di far partire al piu’ presto la differenziata nelle frazioni, infatti a gennaio partiremo gia’ con San Martino delle Scale ma prima di iniziare trasmetteremo le dovute comunicazioni ai residenti”.