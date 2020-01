Si è spento il cavaliere Calcedonio ''Pino'' Maraschino

Era stato il presidente della sezione monrealese dell’associazione nazionale del Fante. Aveva 92 anni

MONREALE, 14 gennaio – Si è spento ieri a Monreale, all’età di 92 anni, il cavaliere Calcedonio Maraschino, che tutti conoscevano col nome di Pino, persona molto conosciuta nella cittadina e soprattutto molto stimata.

Garbo, cortesia, gentilezza e più in generale i valori di una volta, oggi, purtroppo, non sempre frequenti, le sue doti principali. Calcedonio Maraschino era Cavaliere Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, già consigliere dell’associazione nazionale del Fante e presidente della sezione di Monreale. Nella vita per oltre 40 anni aveva fatto l’impiegato comunale. Si è spento ieri, quando a causa dell’età il suo cuore ha cessato di battere.

I funerali si terranno domattina alle ore 9,30 nella chiesa di San Castrense.

Ai familiari del cavaliere Maraschino le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.