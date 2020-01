Monreale, iniziati oggi i lavori di riqualificazione della scalinata di via Torres

Arcidiacono: “Intervento che mira a valorizzare il cuore della nostra città”

MONREALE, 20 gennaio – Sono iniziati stamattina i lavori di restauro e riqualificazione della scalinata di via Torres che dal parcheggio conduce al centro storico della città normanna. Il sindaco Alberto Arcidiacono con l'assessore ai Servizi a rete Geppino Pupella hanno presentato ufficialmente i lavori direttamente dal cantiere che consentirà di riqualificare la struttura e ripristinare i gradini, passamano, aiuole e soprattutto l’illuminazione per metterla definitivamente in sicurezza.

L’amministrazione Arcidiacono sin dall’inizio aveva programmato questo intervento, ma per non arrecare danni alle attività commerciali – afferma una nota del Comune – aveva concordato di effettuare le opere in questo periodo. La scalinata conduce nella storica via Torres dove sorgono il Complesso Guglielmo II e le botteghe artigiane di ceramisti e mosaicisti. Gli interventi dovrebbero concludersi entro 20 giorni, a meno di imprevisti. “Si tratta di un intervento - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – che mira a valorizzare il cuore della nostra città che collega la zona a monte con la zona a valle. Rappresenta l’ingresso principale da dove passano tutti i turisti e visitatori e per questo il nostro intervento serve a rilanciare e riqualificare l’area in attesa che iniziano al più presto i lavori di riqualificazione del quartiere Carmine già finanziati con i fondi del Patto per il Sud”.