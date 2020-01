Casa Cultura: questa mattina la rassegna cinematografica di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Intorno alle 10, ha avuto luogo la proiezione di “ Sedotti e bidonati ” . LE FOTO

MONREALE, 22 gennaio – Prosegue la rassegna cinematografica dedicata al duo comico palermitano “Franco e Ciccio... comici si nasce”: dopo la proiezione di Indovina chi viene a merenda, del 18 dicembre scorso, il secondo appuntamento della manifestazione ha previsto la visione di Sedotti e bidonati del 1964, diretto da Giorgio Bianchi.

L’evento, promosso dal direttore artistico Giuseppe Moschella – il quale ha manifestato grande entusiasmo per il successo raggiunto dall’iniziativa – e dagli operatori di Casa Cultura, ha accolto gli alunni 3a C e 3a G della scuola Antonio Veneziano, accompagnati dalla professoressa Romina Lo Piccolo: “Le istituzioni scolastiche sono sempre liete di abbracciare le proposte culturali formulate da Casa Cultura che offrono ai ragazzi l’opportunità di conoscere, apprezzare e fruire delle risorse artistiche e culturali che il nostro territorio mette in campo”.



Frattanto, la volontà di amplificare queste tipologie di manifestazioni culturali, è stata espressa a gran voce, quest’oggi, dagli assessori Ignazio Davì e Rosanna Giannetto – in rappresentanza dell’amministrazione comunale, che ha patrocinato la rassegna, durante i saluti di rito.

Presenti tra il pubblico, Giuseppe Li Causi, storico del duo comico palermitano, il regista e sceneggiatore romano Felice Maria Corticchia, il giornalista Gabriele Bruccoleri, Angelo Faraci, regista e attore monrealese e il segretario della Pro Loco Monreale, Piero Faraci.