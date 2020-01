Quegli strani incidenti a Giacalone, senza un apparente motivo

Non sempre la colpa è stata dell’alta velocità. Occorre fare particolare attenzione

MONREALE, 28 gennaio – Il fenomeno comincia a diventare frequente e soprattutto strano. Con allarmante cadenza periodica e con intervalli di pochi giorni l’uno dall’altro, diversi sinistri si verificano, a volte senza un apparente motivo scatenante, nella zona compresa fra Pioppo e Sagana, dove alcune automobilisti hanno perso il controllo della propria vettura.

Chi transita spesso da quella zona sa quanti e quali siano i pericoli per chi è al volante. Ieri un’auto si è ribaltata, tre giorni prima un’altra era uscita di strada da sola. In precedenza altri sinistri si erano verificati. E, dicono gli utenti di quella strada, non sempre a causa di una velocità sostenuta. Anzi, in alcune circostanze, i limiti di velocità erano stati ampiamente rispettati. E allora quale potrebbe essere la causa? Difficile a dirsi. Quel che è certo è che quest' inverno, pur non essendo particolarmente rigido, né piovoso sta forse provocando una strana bassa qualità di aderenza dell'asfalto, che è stato posato lo scorso anno nel tratto compreso fra la parte alta di Pioppo ed un paio di chilometri più su, dopo il bivio a destra per Sagana. Di fatto, durante tutte le 24 ore, questo tratto di strada risulta particolarmente scivoloso e nelle ultime settimane quasi con cadenza giornaliera si sono verificati incidenti, fortunatamente ancora non gravi. Occorre quindi, intanto fare particolare attenzione, così occorrerebbe qualche verifica da parte degli enti preposti alla sicurezza ed al’incolumità degli automobilisti per evitare cattive notizie.