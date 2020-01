Aiuole della villetta del Milite Ignoto nell’incuria: una mancanza di rispetto verso i nostri Caduti

Occorre un intervento che restituisca decoro

MONREALE, 29 Gennaio - La segnalazione di oggi, arrivata alla nostra redazione, riguarda la condizione in cui versa uno dei monumenti più significativi e importanti di Monreale: il monumento caduti, nel quale purtroppo regna l’incuria.

Da tempo ormai non vengono potate le piante nelle aiuole circostanti. “Tutto ciò è inammissibile”, lamentano alcuni cittadini che ritengono molto irrispettosa verso loro stessi e verso i concittadini caduti questa negligenza da parte degli organi competenti.

Per un monumento di tale importanza e significato, che ricordiamo sorge in via Venero, all'altezza di piazzetta San Castrense, la presenza dei mosaici del Matranga, illustre e famosissimo mosaicista, non è altro che un motivo aggiunto per risolvere al più presto possibile la questione.