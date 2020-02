Rifiuti, Arcidiacono incontra Amabile: obiettivo andare tutti nella stessa direzione

Proficuo incontro tra il primo cittadino e il neo commissario straordinario della Srr Palermo Provincia Ovest

MONREALE, 3 febbraio – Il sindaco Alberto Arcidiacono stamane in Sala Rossa ha incontrato il nuovo commissario straordinario della SRR Palermo ovest Matteo Amabile, 64 anni, colonnello in quiescenza della Guardia di Finanza.

La SRR Palermo ovest è composta da 23 Comuni della Provincia di Palermo fra i quali Monreale, il primo cittadino e il neo commissario hanno parlato di alcune priorità che bisogna affrontare per risolvere delle problematiche inerenti la raccolta dei rifiuti e la salvaguardia dell’ambiente.

Il neo commissario Matteo Amabile ha ricoperto ruoli dirigenziali all’interno della Guardia di Finanza dove è stato esperto tributario. Il sindaco Arcidiacono ha augurato buon lavoro e ha dato la massima disponibilità sua personale e dell’amministrazione a collaborare nell’interesse della cittadinanza.

“È arrivato il tempo della collaborazione – ha detto Amabile – perché tutti quanti e non solo il sindaco di Monreale e quello di Misilmeri che tra l'altro incontrerò domani, dobbiamo remare nella stessa direzione se vogliamo essere rispettosi della gente di Sicilia. Il problema deve essere risolto e le difficoltà rimosse alla radice. Sono convinto di arrivare fino in fondo anche perché questa è la volontà politica del governo regionale e farò più del mio meglio affinché ciò si verifichi”.