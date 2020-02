Emergenza Coronavinus, il sindaco Arcidiacono invita ad utilizzare i canali ufficiali

“In atto in Sicilia non si registrano casi”

MONREALE, 22 febbraio – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus , comunica ai cittadini che il Comune sta monitorando la situazione in contatto con l’assessorato regionale alla Salute.

Il primo cittadino invita tutti in caso di emergenza a contattare il numero verde 1500 istituito dal Ministero della Salute per qualsiasi informazione. “ Stiamo seguendo questa vicenda con molta attenzione - ha dichiarato Arcidiacono - e invitiamo ove ce ne fosse bisogno se ci fossero cittadini tornati dalla Cina da non meno di 14 giorni, che presentino sintomi quali febbre e tosse ad utilizzare il numero verde per ulteriori informazioni. Siamo in continuo contatto con le istituzioni sanitarie locali e la situazione é sotto controllo e monitorata 24 ore su 24”. “Stiamo affrontando la questione con il massimo impegno per far sì che la serenità vinca sugli allarmismi. In atto in Sicilia non si registrano casi”.