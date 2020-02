Ieri una partecipata sfilata di Carnevale a Pioppo

Allestiti pure due carri allegorici. LE FOTO

MONREALE, 23 febbraio – Ieri Pioppo ha vissuto una bella sfilata di Carnevale con carri allegorici. L'evento, voluto dalla comunità pioppese, è nato grazie all'iniziativa lanciata dalla parrocchia della locale chiesa di Sant"Anna. Dopo 10 anni di interruzione della tradizione della sfilata con i carri, pertanto, l’intenzione è stata quella di animare il paese e far vivere a grandi e bambini l'allegria del Carnevale.

Dalla parrocchia è partita l’idea. Una mamma ne ha parlato con l' insegnante della scuola primaria Piera Russo e questa ha coinvolto altre due insegnanti: Liliana Cocchiara e Giusi Sciacca, che hanno, con le classi 2B , 2C e 1C partecipato a titolo personale coinvolgendo la scolaresca anche in belle coreografie. . Da lì ancora l'associazione Hakuna Matata . Il Carnevale si è messo in moto con laboratori improvvisati nei locali disponibili, nelle case di tutti. Una festa, un'esperienza di collaborazione, tenacia, creatività, condivisione e passione che ha unito una comunità. I carri realizzati sono stati due, il castello di Cenerentola da parte del gruppo della parrocchia e la casetta di Up da parte dell'Associazione Hakuna Matata e delle insegnanti.

La sfilata è stata allegra e molto partecipata con balli di gruppo improvvisati e le coreografie dei bimbi delle tre classi che hanno scelto di interpretare tre fiabe Disney: Alice nel paese delle meraviglie, la carica dei 101 e la Sirenetta. A controllare e a proteggere la sfilata i volontari dell'associazione Evergreen che hanno diretto il traffico delle auto che scorreva in un senso di marcia. La serata si è conclusa in piazzetta Manzoni, al Baglio, con una grigliata allestita grazie al contributo delle macellerie e dei panifici del paese e con dolci preparati in casa. I sorrisi e lo stupore dei bimbi che si sono sentiti in una fiaba vera sono stati forse il successo più importante, l'esempio di armonia e cooperazione un insegnamento essenziale per la vita.

"Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo", diceva Henry Ford. Un sentito grazie da parte della comunità è andato a tutti i commercianti che hanno donato generosamente, ai genitori degli alunni e alle famiglie che autotassandosi hanno reso possibile la realizzazione dei costumi e dei carri. Dagli organizzatori anche un grazie anche al sindaco Alberto Arcidiacono che ha partecipato alla sfilata.