Monreale, ex cinema Imperia: nuovo tavolo tecnico fissato per il 5 marzo

Il vertice era in programma questa mattina, assente l ’ amministrazione comunale. Interviene polemicamente Mario Caputo: “ Comprendo gli impegni del sindaco, ma oggi era una riunione importante ”

PALERMO, 26 febbraio – Questa mattina, l’amministrazione comunale di Monreale aveva annunciato la chiusura dell’accordo con la ditta Euroservizi s.r.l. – appaltatrice dei lavori per il completamento dell’opera – dopo il contenzioso maturato nel 2014. Frattanto, in quelle ore, è avvenuto l’incontro presso l’ufficio di staff dell’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, tra il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo e l’amministratore dell’ impresa Euroservizi s.r.l. per partecipare al tavolo tecnico concordato in precedenza per affrontare e risolvere i problemi che ad oggi bloccano i lavori di ristrutturazione del cine-teatro Imperia. L’incontro era stato rinviato ad altra data dal sindaco in quanto impegnato nelle riunioni per i problemi legati al Coronavirus. Questa stessa mattina, quindi, Mario Caputo ha concordato con l’assessore regionale Marco Falcone un nuovo incontro che si terrà il prossimo 5 marzo alle ore 10.30 presso l’Assessorato Regionale.

“Comprendo la particolarità del momento – ha dichiarato Mario Caputo – ma si trattava di un tavolo tecnico di particolare rilievo atteso che tutti gli attori interessati, Governo regionale, comune di Monreale, uffici comunali ed impresa avevano dato la disponibilità e probabilmente ci saremmo alzati con una soluzione condivisa. Ritengo che il Sindaco ben poteva farsi rappresentare da uno dei componenti la giunta comunale e consentire i lavori. Comunque l’assessore regionale Marco Falcone che ringrazio per la sensibilità – ha concluso – ha fissato per il prossimo 5 marzo il tavolo tecnico, che mi auguro sia risolutivo”.

Articoli correlati Cinema Imperia, mercoledì prossimo un tavolo tecnico alla Regione