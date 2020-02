Fuoco fino a stanotte a San Martino delle Scale

Efficace l'azione di contrasto grazie ad un buon coordinamento degli interventi

MONREALE, 27 febbraio – E’ stata una giornata di grande lavoro, quella di ieri, per numerosi addetti ai lavori che hanno dovuto fronteggiare un vasto incendio che ha mandato in cenere diversi ettari di vegetazione nella zona di San Martino delle Scale.

A partire dal primo pomeriggio, infatti, e fino a tarda notte le fiamme hanno divorato Costa Sant’Anna e le zone limitrofe ed ha insidiato anche alcune abitazioni, senza, però, far alcun danno. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha monitorato l’emergenza ed ha rivolto un ringraziamento alle forze intervenute per contrastare il fronte di fuoco: i Vigili del Fuoco, il capitano dei carabinieri Andrea Quattrocchi che si è recato nei luoghi interessati, i carabinieri della Stazione di San Martino delle Scale coordinati dal comandante Eugenio Benvenuto, il Corpo Forestale, gli uomini della Protezione Civile Comunale, Overland e tutti i cittadini organizzati in maniera spontanea. All’azione di coordinamento hanno preso parte pure gli assessori Nicola Taibi, Luigi D'Eliseo, il consigliere comunale Flavio Pillitteri ed del componente della consulta di Frazione Leonardo Vittoria che si sono adoperati per fronteggiare il pericolo supportando gli operatori.