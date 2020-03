Coronavirus: sì alla video-conferenza per le riunioni di Giunta

La decisione rientra nelle misure di contenimento indette dal Consiglio dei Ministri

MONREALE, 14 marzo – E' stata unanimamente approvata due giorni fa la delibera avente come oggetto la definizione delle nuove modalità di funzionamento della Giunta Municipale. Considerato l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sarà possibile dunque usufruire dei mezzi telematici durante le riunioni.

Una decisione che perfettamente si innesta con l'obiettivo principale di questi giorni: cercare di azzerare la probabilità di contagio riducendo quanto più possibile le adunanze – specialmente se in luoghi chiusi – privilegiando al tempo stesso le modalità d'intervento telematico. Linee di restrizione dure, ma altresì necessarie per far sì che il rischio di contrarre l'infezione possa effettivamente decrescere.

D'ora in avanti dunque ogni qualvolta il Sindaco ritenga necessario convocare una riunione di Giunta, i membri potranno agevolmente discutere e votare sulle materie all'ordine del giorno sia essendo fisicamente presenti in luogo, sia telematicamte attraverso video conferenze, senza che il principio collegiale per queste ragioni venga minimamente violato.