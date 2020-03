Coronavirus, ancora un appello del sindaco: ''Uscite solo per casi di emergenza''

Coronavirus, ancora un appello del sindaco: ''Uscite solo per casi di emergenza''

Frattanto prosegue la disinfezione delle strade del territorio

MONREALE, 14 marzo – Il sindaco Alberto Arcidiacono invita i cittadini a limitare le uscite nella giornata di oggi solo per le emergenze e rende noto che ogni giorno dalle 20,30 in poi verrà eseguita la disinfezione in tutte le strade del territorio monrealese.

Inoltre, ieri e oggi si è proceduto alla disinfestazione dei marciapiedi con acqua e cloro. Ieri sera é partirà la disinfezione di tutto il centro abitato e dintorni di Monreale, Pioppo, Aquino e San Martino Delle Scale. Stamane verranno disinfettati tutti i marciapiedi di Pioppo e della periferia, la zona delle case popolari, le piazze, il corso Pietro Novelli e le zone adiacenti. Infine, i mezzi della Protezione Civile stanno eseguendo l'attività di informazione preventiva. “Vi chiedo ancora di restare a cada e limitare le uscite solo per le emergenze”.