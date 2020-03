Usiamo solo se indispensabile i servizi di pubblica utilità

Attivi, frattanto, i numeri telefonici per beni di prima necessità: 366-6193037 e 335-5331619

MONREALE, 17 marzo – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono invita tutti i cittadini ad utilizzare i servizi di utilità pubblica solo ed esclusivamente per estrema necessità al fine di contrastare, a 360° la diffusione del Coronavirus.

Il primo cittadino invita tutti a limitare al massimo i servizi pubblici essenziali, come i trasporti, quelli bancari, postali, finanziari ed assicurativi, nonché tutte quelle attività necessarie e accessorie dei settori rimasti in attività. “Dobbiamo essere consapevoli – afferma Arcidiacono – che soprattutto in questa settimana dobbiamo cambiare le nostre abitudini per ottenere dei risultati, dobbiamo essere cittadini responsabili e lucidi. Sono tante le iniziative che l’amministrazione sta mettendo in campo per garantire i servizi essenziali. Infatti da oggi i Centri raccolta rifiuti di Aquino, Circonvallazione , Fiumelato. saranno aperti dalle ore 8 alle ore 13 Rimangono invariati gli orari dei punti di raccolta mobili di bivio Fiore a Giacalone e Piazzale Candido a Monreale vicino zona Case popolari che saranno operativi dalle 6 del mattino alle ore 11. Sono attivi e stanno ricevendo tantissime chiamate i numeri telefonici 3666193037 - 335 5331619 attivo dalle ore 8 alle 19 per richiedere beni e alimenti di prima necessità a seguito dell’appello lanciato ieri da sindaco che ha ringraziato la Caritas e tutte le associazioni, commercianti e privati cittadini che hanno raccolto il suo appello.

Inoltre, l’amministrazione ha sospeso il pagamento dei tributi comunali in scadenza e in particolare il pagamento della prima rata della TARI 2020, originariamente prevista per il 31 marzo prossimo al 30 agosto e differire il pagamento della fattura relativa al Servizio Idrico Integrato e ha reso gratuite tutte le zone blu della città normanna. Il mancato pagamento del ticket è stato ritenuto dal primo cittadino un atto indispensabile, necessario e prioritario al fine di tutelare la salute pubblica e venire incontro ai cittadini Il provvedimento sarà valido fino al 3 aprile. E’ operativo 24 ore su 24 il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l’attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile al fine di fronteggiare l’emergenza coronavirus che si occupa grazie anche alle associazioni di Volontariato di coordinare tutte le operazioni di emergenza, infine tutte le sere vengono effettuate le operazioni di disinfezioni delle strade dalle ore 20.30 in poi.