Dopo quasi quattro anni riacceso l’impianto di illuminazione di Pioppo

Arcidiacono: “Più sicura la strada provinciale”

MONREALE, 21 marzo – Dopo quasi quattro anni si accendono le luci dell’impianto di illuminazione a Pioppo, nel tratto della via Provinciale, Strada Statale 186 , che va dall'uscita della frazione oltre il curvone di ponte Catena.

A renderlo noto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e la giunta che hanno seguito tutti gli interventi per la definizione dell’impianto con cavidotto aereo in alluminio e plafoniere a led a risparmio energetico.

I lavori realizzati dalla dall'impresa Frustieri, sono stati diretti dall’architetto Vittoriano Gebbia, con il geometra Giuseppe Sala Responsabile unico del procedimentoe la collaborazione dell’architetto Piero Albanese dipendenti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Monreale, ente che ha finanziato l’opera, inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. “Ringrazio l’architetto Gebbia e il geometra Sala - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono per la loro professionalità e l’impegno dimostrato nel seguire le fasi dell’intervento, che ci ha consentito di poter riaccendere l’impianto in un tratto di strada molto pericoloso che da ora in poi sarà molto più sicuro. Un grazie alla ditta e alla consulta di frazione di Pioppo e al presidente Giuseppe D’Alcamo per il loro impegno. Il nostro obiettivo ê quello di ripristinare altri impianti di illuminazione soprattutto nelle frazioni e zone periferiche per dare sicurezza ai nostri cittadini”.