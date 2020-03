É partita stamane la campagna di sensibilizzazione per emergenza Coronavirus ''Restate a casa''

Il sindaco Arcidiacono ringrazia Afficom. LE FOTO

MONREALE, 27 marzo – Grazie alla disponibilità della ditta Afficom Group, agenzia di Affissione & Comunicazione pubblicitaria che opera sul territorio di Monreale, è stata promossa dai titolari Sergio Rinaldi e Paolo Vittorino, l’iniziativa di sensibilizzazione. Gli imprenditori hanno messo a disposizione del comune di Monreale alcuni spazi pubblicitari e, dopo avere ottenuto il patrocinio, sono partiti con il progetto grafico.

Un plauso per collaborazione é stato espresso dal sindaco Alberto Arcidiacono che ha accolto con piacere l’iniziativa e la richiesta dei due pubblicitari monrealesi: “Abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo – hanno detto Sergio Rinaldi e Paolo Vittorino – alla città di Monreale e ai suoi cittadini per l’emergenza coronavirus del momento. Lo scopo è quello di sensibilizzare le persone a non uscire da casa cercando così di contenere il più possibile il contagio del virus e contestualmente essere vicini ai nostri clienti e di conseguenza a tutti i monrealesi. Ringraziamo – hanno concluso i due pubblicitari – il sindaco Arcidiacono che ci ha consentito di realizzare questa campagna di sensibilizzazione, fiduciosi che seguendo tutti le regole e rimanendo uniti e soprattutto a casa “tutto andrà bene”.