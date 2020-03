Monreale, continua la solidarietà verso chi subisce gli effetti economici delle restrizioni

Per il sindaco Arcidiacono un grande lavoro di squadra

MONREALE, 30 marzo – Continua la solidarietà da parte di enti benefici, associazioni, commercianti, pronti a rispondere all’appello lanciato dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, che ha mobilitato tutta la comunità monrealese per sostenere le famiglie bisognose.

A dare il loro contributo l ’arcivescovo Michele Pennisi, presidente della Caritas Diocesana di Monreale, l’A.S.F.A. Onlus di Diego Mannisi, l’Associazione "Il Quartiere", l’ ACSD "Himera" di Francesco Paolo La Parola (che ha donato merce per l'igiene della persona e detersivi). Ed ancora i panifici: ''Forno Litria'', Panificio ''Antica Forneria Tusa'' , ''Panificio Castelluccio'', Panificio di Campanella Francesco. Una ditta di gas ha donato delle bombole.

Un ringraziamento per questa grande partecipazione é stato rivolto dal primo cittadino nel corso di #Parliamone, il format della redazione di Monreale news, esprimendo la propria gratitudine, a nome dell’intera città, anche nei confronti di tantissimi privati monrealesi che hanno effettuato libere donazioni.

“La macchina della solidarietà sta funzionando e di questo ne siamo orgogliosi - ha dichiarato in diretta il sindaco Arcidiacono - perché testimonia la capacità dei monrealesi di fare rete nell’interesse del tessuto sociale nella sua interezza. Ciascuno, infatti, per quanto di competenza e in forza del ruolo rivestito, sta facendo la propria parte affinché tutti possano avere i benefici sperati: massimo l’impegno profuso da parte dei dipendenti comunali, del COC , delle associazioni ''Overland'' ed ''Oasi del Cavallo'', con l’indispensabile supporto della Protezione Civile e del Corpo di Polizia Municipale Insieme - conclude- , aiutandoci l’un con l’altro, affronteremo e supereremo anche questa emergenza sociale”.