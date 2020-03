Coronavirus, il sindaco Arcidiacono chiede ai gestori di energia elettrica la sospensione del pagamento del servizio

“Sarebbe grave se sospendessero il servizio di erogazione per morosità”

MONREALE, 31 marzo – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha scritto una lettera ai gestori di energia elettrica e alle Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per chiedere la sospensione del pagamento del servizio di energia elettrica del bimestre appena maturato a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La missiva é stata inviata contestualmente a Codacons Unione Nazionale Consumatori. “Considerato il momento di grave emergenza - si legge nella nota del primo cittadino - che le nostre comunità cittadine stanno vivendo in seguito alla pandemia da virus Covid-19,tenuto conto delle importanti e necessarie restrizioni previste dai vari DPCM in materia di contenimento del virus e tra queste la chiusura della maggior parte delle attività commerciali, artigianali e la sospensione di professioni ed ancora della revoca di contratti, delle gravi ed inaspettate condizioni socio-economiche in cui versano molti cittadini e nuclei famigliari chiedo la sospensione del pagamento del servizio di energia elettrica del bimestre appena maturato e di provvedere successivamente ad una rateizzazione degli importi”.

Il sindaco Arcidiacono conclude nella sua richiesta che sarebbe grave che a questa difficile emergenza si aggiungesse anche il venir meno di un servizio indispensabile e primario a causa della

morositá”.