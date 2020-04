Coronavirus, da stamattina intensificati i controlli

In campo carabinieri, vigili urbani e corpo forestale

MONREALE, 2 aprile – Si sono intensificati i controlli delle forze dell’ordine finalizzati a ridurre la presenza in strada dei cittadini. Da oggi, pertanto, dopo la “serrata” richiesta ieri dall’amministrazione comunale, carabinieri, vigili urbani e corpo forestale hanno intensificato la loro presenza sul territorio.

Loro compito sarà quello, già con la sola presenza, di scoraggiare eventuali furbetti, che con la scusa della spesa e del’approvvigionamento alimentare, ne approfittano per uscire dicasa in barba a tutte le restrizioni vigenti.

Stamattina diverse pattuglie hanno presidiato le vie della città. L’azione era stata annunciata ieri dal sindaco, Alberto Arcidiacono – “Da domani – aveva annunciato sul proprio profilo face book il primo cittadino – in ossequio all’ordinanza del Presidente Musumeci, potrà uscire soltanto un componente del nucleo familiare e potrà farlo solo una volta al giorno. Tutte le forze dell’ordine saranno presenti per i relativi controlli. Carabinieri, polizia municipale, corpo forestale, protezione civile e volontari intensificheranno i presidi”

Frattanto, si fanno sentire anche i medici di famiglia, che rivolgono a tutti i loro assistiti un ulteriore invito a restare a casa, che chiedono inoltre al comune strumenti di protezione, soprattutto per le visite domiciliari che sono tenuti a fare.