Grande adesione di istanze per i buoni spesa: in un giorno arrivate 300 richieste

Arcidiacono: “Gli uffici hanno lavorato senza guardare orari”

MONREALE, 2 aprile – Per ottenere i buoni spesa sono arrivate le prime 300 istanze all’ufficio ai Servizi Sociali del Comune di Monreale, da parte dei cittadini che hanno aderito all’avviso lanciato dall’amministrazione Arcidiacono.

Per questi buoni si attingerà dai 365 mila euro fondi trasferiti dal Governo nazionale nelle casse comunali, dopo che l’assessorato al Bilancio, guidato da Luigi D’Eliseo, si è occupato delle variazioni di bilancio con gli uffici di Ragioneria. I buoni serviranno per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per dare un notevole sostegno ai nuclei familiari in difficoltà economiche a causa della pandemia del Covid-19.

A comunicare il dato è l'assessore alle Attività Sociali Sandro Russo che dichiara: “Il sistema così come ideato dall'assessorato alla Solidarietà Sociale oltre ai metodi ordinari, ha previsto per la prima volta, anche l'utilizzo della tecnologia whatsapp, ha raggiunto questi numeri, che dimostrano la semplicità di istruzione dell'istanza, così come voluto dall'amministrazione. Abbiamo voluto rendere semplice e veloce la procedura, evitando lungaggini burocratiche”. “Un ringraziamento particolare - ha dichiarato

Il sindaco Alberto Arcidiacono - alla mia giunta, al segretario generale Francesco Fragale e agli uffici comunali che con grande senso di responsabilità e abnegazione - hanno lavorato senza orari per definire un procedimento urgente a favore della nostra comunità. Gli uffici comunali, hanno progettato e pubblicato con la massima semplicità e celerità l'avviso sul sito istituzionale e ne hanno dato immediata informazione attraverso social e organi di stampa”.