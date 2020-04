Troppa gente in giro, necessario il pugno duro: se ne discuterà stasera a #Parliamone

Intensificati i controlli per scoraggiare chi fa il furbo. Appuntamento alle ore 21 sulla nostra pagina facebook

MONREALE, 3 aprile – Troppa gente in giro. Troppa gente che sta fuori senza alcun motivo. Troppa gente che sta a bighellonare per strada, pur non avendo alcuna necessità di recarsi al di fuori della propria abitazione. E gli appelli si ripetono, si moltiplicano, purtroppo, pure si sprecano.

Non un fenomeno solo monrealese, attenzione. Un malcostume generalizzato, forse più al Sud da noi, che in altre parti d’Italia, tanto che le autorità hanno pensato di intervenire in maniera decisa. A cominciare dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nelle sue, ormai famose, conferenze stampa serali. A cascata, quindi, il capo del dipartimento della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, il presidente della Regione, Nello Musumeci.

A livello locale sono stati e continuano ad essere i sindaci a spronare tutta la popolazione a restare in casa. Le esortazioni, però, purtroppo, spesso non hanno sortito l’effetto sperato, tanto che è sembrata impellente l’esigenza di intensificare i controlli per le strade cittadine e del circondario. Carabinieri, vigili urbani e corpo forestale da ieri presidiano l’asse viario principale della cittadina nella loro pregevole azione di contrasto alla “passeggiata selvaggia”. Basterà? Ce lo auguriamo. Frattanto daremo vita ad un altro dibattito. Lo faremo stasera nel corso del format online #Parlianone, che andrà in onda sulla nostra pagina facebook a partire dalle ore 21.

Ospiti della puntata saranno il comandante della Polizia Municipale di Monreale Luigi Marulli, l’ex sindaco, medico ed ufficiale sanitario, Toti Gullo e Piero Faraci, appartenente al mondo del volontariato, profondo conoscitore del tessuto sociale e del territorio monrealese.