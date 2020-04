Più dispositivi di sicurezza a Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco

Mario Caputo (FI) scrive a Musumeci e Razza

PALERMO,5 aprile - Il deputato di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana, Mario Caputo, ha inviato una nota al Presidente della Regione Nello Musumeci e all'assessore alla Salute Ruggero Razza, per chiedere che vengano assicurati i dispositivi di protezione e i test tampone per il personale della Polizia Penitenziaria e per i Vigili del Fuoco.

"La violenza di questo virus non ha precedenti - dichiara il parlamentare - ed ai soggetti più esposti, oltre al personale sanitario, occorre garantire i dispositivi di protezione. Gli agenti della Polizia Penitenziaria ogni giorno sono esposti al pericolo del contagio. Così come gli operatori dei Vigili del Fuoco che prestano servizio in aeroporti o in altri presidi esposti al contatto con il pubblico. Ad oggi mascherine e tamponi sono indispensabili e occorre che a questo personale proprio per il rischio delle loro condizioni di lavoro vengano assicurate le condizioni di sicurezza a tutela della loro salute e di quella dei loro nuclei familiari".