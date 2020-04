Monreale, le bussano alla porta ma non risponde: arrivano i Vigili del Fuoco, ma sta bene

Protagonista dell’episodio una donna che abita in piazza Vittorio Emanuele. IL VIDEO

MONREALE, 17 aprile – Si è concluso fortunatamente senza nessuna conseguenza l’episodio che si è verificato stamattina in piazza Vittorio Emanuele, che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento nel timore che l’occupante, una signora anziana, avesse dei problemi di salute.

L’allarme è scattato quando il fratello della donna, che stamattina le aveva portato la spesa a casa, bussando alla porta, non ha ottenuto risposta. Vani sono stati i numerosi tentativi successivi, dal momento che la porta blindata non consentiva alla donna di sentire i richiami del fratello.

Per questo sono stati allertati subito i vigili del fuoco che, giunti sul posto, (c’era anche a scopo preventivo un’unità del 118), muniti della tradizionale scala mobile, hanno forzato le imposte del balcone che dà sulla piazza Vittorio Emanuele, facendo irruzione nell’appartamento. Al momento del loro ingresso, però, fortunatamente, gli operanti hanno scoperto che la donna stava bene e che, probabilmente per sue problematiche personali, non aveva sentito il fratello che bussava e che la chiamava.

