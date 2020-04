Dopo la lunga quarantena finalmente arriva il tampone: è negativo

Un giovane monrealese era rientrato dal nord Italia, dovendo scontare un periodo isolamento

MONREALE, 23 aprile – Era rimasto chiuso in casa per oltre un mese, dopo essere tornato dal nord Italia ed essere stato sottoposto alla quarantena obbligatoria, senza nessuno che provvedesse, al termine di questa, ad effettuargli un tampone.

Adesso finalmente la sua Odissea si è conclusa positivamente e potrà tornare alla sua vita normale, per come può essere normale la vita di questi tempi. Mario La Mattina, monrealese, lunedì scorso è stato sottoposto al tampone presso la Casa del Sole di Palermo, grazie al proficuo interessamento, dopo la lettura del nostro articolo, del presidente del consiglio comunale Marco Intravaia. L’esame, fortunatamente, ha dato esito negativo sia per il giovane, che vive a Lugano, che per la sua ragazza, che condivideva con lui la quarantena. I due, lo ricordiamo, il 15 marzo erano rientrati dal nord Italia e, come vuole la legge, erano stati posti in isolamento. Al termine del periodo di questo, che avevano scontato a Palermo per non rischiare di contagiare i familiari, i due giovani avevano aspettato invano l’effettuazione del tampone, dovendo continuare a rimanere chiusi in casa, senza possibilità di muoversi. Adesso, finalmente, la situazione si è risolta: tampone effettuato ed esito negativo.