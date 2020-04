Un 25 aprile diverso: palloncini in aria dal palazzo comunale

Commemorato pure il partigiano monrealese Biagio Giordano

MONREALE, 25 aprile – E’ stato un 25 aprile diverso, quello di quest’anno. Nessuna commemorazione alla presenza di pubblico, nessun’assemblea, nessuna iniziativa folkloristica, come invece accaduto negli anni passati. Sarebbe stato inopportuno, tuttavia, far passare sotto silenzio il 75° anniversario della liberazione del nazifascismo, avvenuta, come è noto il 25 aprile del 1945.

Il sindaco Alberto Arcidiacono stamattina ha voluto ricordare il cittadino monrealese Biagio Giordano, giustiziato il 15 febbraio 1945 nei pressi di Imperia. Il primo cittadino si è recato davanti al monumento che ne ricorda il sacrificio, in via Pio La Torre, nel quartiere Case Popolari, dove, a nome dell’amministrazione comunale é ha deposto una corona di alloro. Il luogo , da diversi anni, ormai , è diventato la sede della commemorazione che del partigiano monrealese ha condotto sempre l’Auser cittadina.

Subito dopo davanti al Palazzo di Città, sono stati fatti volare dei palloncini con i colori della bandiera tricolore, che ricordavano simbolicamente l’unità nazionale in questo difficile momento per tutto il Paese.