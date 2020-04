Negativi i 75 tamponi a Monreale: c'è la conferma dell'Asp

Entro oggi perverrà all'Asp l'elenco di coloro che hanno terminato la quarantena per gli altri tamponi

MONREALE, 28 aprile – Buone notizie ancora sul versante sanitario: sono tutti negativi i 75 tamponi effettuati a cittadini monrealesi. A renderlo noto è stato il sindaco Alberto Arcidiacono che stamane ha ricevuto dall’ASP di Palermo l’elenco ufficiale con i nomi dei cittadini monrealesi che hanno effettuato il tampone nelle strutture della Guadagna e della Casa del Sole, individuate dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

“Un risultato importantissimo – ha dichiarato il primo cittadino – che premia il sacrificio di chi si è posto in quarantena a tutela della collettività e dei loro familiari per evitare il rischio contagi. L’esito dei tamponi non ci deve indurre ad abbassare la guardia dobbiamo continuare ad essere rigidi e prendere tutte le misure cautelative. Esprimo la mia gratitudine nei confronti dei medici e del personale sanitario impegnati in prima linea per garantire il servizio”. Intanto l’Ufficio di Gabinetto del Comune entro oggi invierà all’ ASP l’elenco di coloro che hanno terminato il periodo di quarantena per procedere con gli altri tamponi.