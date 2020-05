Monreale: ecco le regole per la riapertura di cimitero, villa comunale e mercato del contadino

Dal 4 al 17 maggio in vigore nuova ordinanza

MONREALE, 3 maggio – Nuove decisioni del sindaco Alberto Arcidiacono che ha adottato una nuova ordinanza in merito all’emergenza Coronavirus, alla luce degli ultimi esiti negativi comunicati dalla ASP di Palermo , della pubblicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile scorso e delle ordinanze del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Il provvedimento entrerà in vigore domani e prevede la riapertura del cimitero, della villa Comunale e del mercato del contadino.

L’accesso al cimitero comunale verrà consentito da martedì 5 maggio, dalle ore 14.00 alle 18.00. Nei giorni successivi l’apertura avrà luogo dalle 8 alle 13, con 40 persone alla volta, mentre l'ultimo orario di ingresso sarà previsto alle 12.30. Vi sarà obbligo di distanziamento di un metro e dell'uso di mascherina e guanti. Il personale di sorveglianza avrá il compito di gestire e controllare gli ingressi . Le operazioni cimiteriali saranno effettuate invece nelle ore pomeridiane. Verrà inoltre effettuata la sanificazione giornaliera dei servizi igienici e delle fontanelle. L’ingresso alla villa comunale sarà garantito tutti i giorni dalle 9 alle 19, a persone senza sintomatologia da infezione respiratoria e febbre e non soggette a misure di quarantena. Potranno accedervi 10 persone alla volta con ultimo orario di ingresso alle 18.30. È vietato creare assembramenti, utilizzare le aree giochi, svolgere attività ludico-ricreative, fare feste e pic-nic.

Da domenica 10 maggio è prevista invece la riapertura del mercato del contadino dalle 7.30 alle 13.30, riservato ai soli operatori commerciali aventi sede nel territorio del Comune di Monreale. Gli operatori hanno l’obbligo di delimitare, con apposito nastro segnaletico, gli spazi interessati alla vendita e vi sará un unico ingresso per contingentare il numero di persone e garantire la distanza di sicurezza . Per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering prosegue la sospensione. È consentita la ristorazione esclusivamente con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto ,con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare vicino agli esercizi commerciali, che resteranno chiusi la domenica ad eccezione delle farmacie di turno e delle edicole . Prevista la consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico-sanitaria costituisce reato, e comporta l’applicazione della relativa sanzione penale, nonché dell’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. Intanto, il sindaco Alberto Arcidiacono ha reso noto che anche gli esiti dell’ultimo elenco dei cittadini sottoposti a tampone dall’Asp , sono negativi . L’ordinanza é stata pubblicata sul sito istituzionale del comune www.comune.monreale.pa.it