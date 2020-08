Sospetto caso di Covid a Pioppo, sospesi gli spettacoli in programma

Arcidiacono: “Invitiamo tutti a mantenere sempre alto il livello di responsabilità”

MONREALE, 29 agosto – Una donna residente a Pioppo potrebbe essere positiva al Covid. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono, che annuncia la sospensione, con successivo rinvio, degli spettacoli previsti tra Monreale e frazioni, a cominciare da quello di cabaret di Toti e Totino, in programma domani sera a Pioppo.

La donna, per la quale sembrano esserci gli elementi per affermarne la positività, attende di conoscere l’esito del tampone, anche se – come fa sapere l’amministrazione – parrebbe aver contratto il virus.

“In attesa di riscontro ufficiale da parte degli organi competenti – Afferma il sindaco, Alberto Arcidiacono – in via cautelativa, rinviamo gli eventi in programmazione. Invitiamo tutti a mantenere sempre alto il livello di responsabilità rispettando tutte le prescrizioni sanitarie così come fatto fino ad oggi perché soltanto in questo modo continueremo a convivere nella normalità”.