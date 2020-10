Le scuole di Monreale non chiuderanno

Arcidiacono: “Rispettiamo il protocollo. Chiuderemo solo se ce o diranno i numeri, la Regione o il Prefetto”

MONREALE, 29 ottobre – Le scuole monrealesi non chiuderanno. Parola del sindaco Alberto Arcidiacono. Saranno osservate le procedure previste dal protocollo, ma i cancelli resteranno aperti. Monreale, quindi, non si uniformerà a quello che è successo in altri comuni, come Corleone o Altofonte, dove i sindaci hanno disposto lo stop delle lezioni in presenza.

“Le scuole – afferma Arcidiacono a Monreale News – verranno chiuse per effettuare la sanificazione quando si è in presenza di qualche positività riscontrata, ma poi riapriranno. Altri comuni avevano percentuali di incidenza più alte e per questo hanno deciso di chiudere. Noi applicheremo il protocollo e chiuderemo solo se ce lo diranno i numeri, se ce lo diranno l’assessore regionale alla Sanità o la prefettura. Le scuole sono forse i luoghi più sicuri. Anzi colgo l’occasione per complimentarmi con dirigenti ed insegnanti perché rispettano le regole nel migliore dei modi. Sono stato in diverse scuole ed ho visto gli studenti come soldati. Monreale ancora una volta dimostra di avere grande senso di responsabilità”.