Coronavirus, Arcidiacono chiude strade del centro a rischio assembramenti

In queste non vi si potrà sostare dalle 21 alle 5

MONREALE, 23 ottobre – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, in accordo con quanto stabilito dall’ultimo DPCM nazionale ha già firmato un’ordinanza di chiusura di alcune zone della città nelle quali è maggiore il rischio di assembramenti.

In ossequio alla normativa anti-Covid, sono state individuate alcune aree dello storico quartiere Ciambra nel centro storico della città (via Piave, via Cutó, via Arcivescovado), ma anche via Baronio Manfredi con divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21 e fino alle ore 5 di tutti i giorni della settimana.