Monreale ''catena solidale'' nei confronti di tante famiglie bisognose

Arcidiacono: ''Piccoli gesti da parte di tutti che riempiono il cuore''

MONREALE, 7 maggio – Di fronte all’emergenza Coronavirus la gente, le associazioni ed i Comuni si sono organizzati con iniziative grandi e piccole per aiutare i più deboli e dare risposte nuove, creative e solidali in questo periodo di crisi. Anche se i dati ci fanno ben sperare in una ripresa, si assiste ad un innalzamento delle condizioni di bisogno di molti nuclei familiari e la solidarietà da parte della città di Monreale non si è mai fermata. La cittadinanza ha risposto bene, mettendosi a disposizione dei più deboli con donazioni, carrelli solidali, e distribuzione di derrate alimentari.

l clima collaborativo instaurato fra i soggetti istituzionali coinvolti e le varie associazioni, volontari e semplici cittadini ha favorito il raggiungimento del risultato più importante “l’aiuto per chi ha bisogno”. "Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a superare momenti difficili con le loro donazioni e i gesti di solidarietà che continuano ad arrivare nella casa comunale - dichiara il Sindaco Alberto Arcidiacono- la Protezione Civile di Monreale, i volontari che si sono occupatati della distribuzione delle scorte alimentari per le persone in serie difficoltà economiche, nonché le varie associazioni che si sono prodigate ad un aiuto materiale come la distribuzione delle mascherine".

"Un concentrato di sforzi e solidarietà - prosegue Arcidiacono - da parte anche di comuni cittadini che, con la loro silenziosa generosità, hanno fornito un importante contributo. Fra tanti, ricordiamo l'azienda monrealese SO.GI. della famiglia Cassarà o quella del nostro concittadino Gino Campanella, che ha messo a disposizione la sua pensione per andare incontro alle esigenze di famiglie in difficoltà. Sono gesti dal valore inestimabile che riempiono il mio cuore e quello di chi ha bisogno“. Un altro ringraziamento è stato rivolto alla ditta Moviter di Vincenzo La Corte per aver donato ai dipendenti della protezione civile comunale guanti manouso e mascherine coprire viso.