''Nessun dorma'', che sia di buon auspicio anche per Monreale

Apprezzata esibizione oggi a piazza Guglielmo del tenore Alberto Profeta, accompagnato al piano di Manuela Quadrante

MONREALE, 10 maggio – Oggi pomeriggio nella splendida cornice di piazza Guglielmo II, si è esibito il tenore Alberto Profeta che è stato accompagnato dalla pianista monrealese Manuela Quadrante con l'aria "Nessun Dorma" dalla Turandot di Puccini.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e dell’arcivescovo Michele Pennisi che ha autorizzato l’apertura della porta del Paradiso della Cattedrale monumento Unesco. “In questo periodo di grande emergenza,- ha dichiarato Arcidiacono - in cui la nostra vita tutta ha dovuto subire una battuta d'arresto, iniziative come quella di "Siciliarte Opera Management" scaldano il cuore e danno grande speranza a tutti noi. Particolarmente significativa la scelta dell'apprezzato tenore Alberto Profeta, accompagnato al pianoforte da Manuela Quadrante, entrambi concittadini monrealesi, di cantare il "Vincerò" di Puccini davanti al nostro duomo Patrimonio Uneco. Anche Monreale saprà vincere, avendo la meglio nella sua alba vittoriosa su questo periodo buio”.

“In queste settimane di lockdown - ha aggiunto Manuela Quadrante -abbiamo assistito a tante manifestazioni svolte da numerosi artisti che in maniera solitaria si sono esibiti in tutta la nostra bella Italia. L'aria pucciniana "Nessun dorma" che canta il bravissimo tenore Alberto Profeta, anche lui nostro concittadino, ha una grande forza evocativa, ed eseguirla a Monreale davanti al duomo Patrimonio dell'Umanità amplifica ancor di più un messaggio ideale di rinascita che deve essere fatto pienamente nostro. Speriamo con queste iniziative di dare voce a tanti artisti e a tutto il settore dello spettacolo che ha subito un durissimo contraccolpo a causa del blocco per Coronavirus. Ringrazio il sindaco Alberto Arcidiacono per aver messo a disposizione un'intera macchina organizzativa per la riuscita dell'evento di oggi”.