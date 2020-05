In fiamme un terreno di Aquino

Dopo la segnalazione, l ’ intervento tempestivo della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco

MONREALE, 27 maggio – Ancora un incendio nel monrealese, riscontrato stavolta nei pressi della frazione di Aquino, in prossimità di un terreno di via Adragna, tra le vie Olio di Lino e Ponte Parco. Intorno alle 10, la segnalazione è arrivata direttamente dal consigliere Santina Alduina, residente nei pressi della periferia.

Secondo una prima ricostruzione, il primo rogo è stato registrato in prossimità di un terreno adiacente al residence Ponte Parco, inquadrato tra le due vie Olio di Lino e Ponte Parco. Essendo l’accesso al terreno da via Adragna, ostacolato dalle recinzioni dei terreni attigui alla zona in questione, i volontari della Protezione Civile “Overland” – accorsi per primi con 2 automezzi aventi recipienti da 500 litri – hanno avuto la possibilità di raggiungere il luogo attraverso l’ingresso di via Ponte Parco.

A contribuire fortemente alle operazioni, anche un residente della zona che ha concesso la possibilità di usufruire del proprio servizio idrico agli stessi volontari, avendo svuotato di fatto i recipienti a disposizione. Poco dopo, l’arrivo dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che le fiamme venissero definitivamente domate, scongiurando qualsiasi tipo di pericolo.

Sul posto, presenti l’assessore Nicola Taibi e gli agenti della Polizia Municipale, insieme ai Carabinieri del territorio.