Operazione via Carmine: ripulita la gradinata a valle del quartiere storico

Dopo anni di incuria, stamattina l’intervento di bonifica. LE FOTO

MONREALE, 1 giugno - Continuano gli interventi di riqualificazione nella cittadina normanna. A meno di una settimana, volontari di “Basta Crederci” nuovamente impegnati nel territorio per contribuire a garantire decoro e fruibilità in un tratto fortemente afflitto dall’incuria - vegetazione selvaggia e inciviltà generale - da circa 18 anni, sulla scia della programmazione redatta dal comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli e dal delegato Nicola Taibi, che prevede una serie di interventi di riqualificazione lungo tutto il territorio.

“Garantire fruibilità e decoro”: queste le parole dichiarate dal duo Marulli-Taibi - lo scorso martedì, in occasione dell’intervento presso piazzale Florio - in prossimità della via Strada Ferrata - valide anche in questo contesto. A sussidio dei volontari durante le operazioni - rimozione di rifiuti conferiti illegalmente e scarti vegetali - oltre il segretario della Pro Loco Piero Faraci, il volontario Giuseppe Cammarata e uno dei residenti il quale, da anni, tenta di fronteggiare invano le incivili utenze che, sistematicamente, affliggono la storica gradinata, teatro di atti vandalici e attività illecite: “È una soddisfazione poter apprezzare la rampa pulita e decorosa. Certo, spero che la nuova identità della gradinata si mantenga a lungo. Insieme agli altri residenti, più volte, abbiamo chiesto l’installazione di un circuito di videosorveglianza per monitorare, durante la notte, i diversi ragazzi che frequentano questa zona. Non nascondo che personalmente, per garantire la quiete notturna alla mia famiglia, ho dovuto applicare degli infissi provvisti di vetri camera”.

Frattanto, l’intervento odierno, si coniuga con il progetto “riqualificazione quartiere Carmine” (leggi qui l’articolo) in quanto, la gradinata, alternativa a quella della via Torres, potrebbe garantire la fruizione dei turisti i quali, dal parcheggio comunale, accederebbero direttamente alla cittá dal medesimo quartiere.

Nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale effettuerà un sopralluogo per verificare le condizioni precarie dello storico muro di contenimento che delimita la rampa.