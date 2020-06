San Martino, vasto incendio sulla SP 57

Il rogo all’altezza della borgata di Piano Geli

MONREALE, 4 giugno – Un vasto incendio è divampato in serata a San Martino delle Scale, lungo la SP 57, l’arteria che collega la frazione montana a Palermo. Un ampio fronte fuoco ha aggredito il bordo stradale all’altezza dell’ingresso nella borgata di Piano Geli.

Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco, allertati da qualcuno dei residenti. Al momento, stanno andando in cenere delle sterpaglie e non sembrano essere incombenti i pericoli per la popolazione, ma il forte vento che già da diverse ora tira sula Palermitano, non lascia del tutto tranquilli gli addetti ai lavori. Pressoché sicura la matrice dolosa del rogo, divampato in una giornata, come detto, estremamente ventosa. A monitorare la situazione pure l’assessore al Bilancio Luigi D’Eliseo e il consigliere comunale Flavio Pillitteri, entrambi residenti a San Martino.