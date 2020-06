Forti piogge: masso si stacca sulla statale per Pioppo

Contenuto dalla rete di protezione, nessun problema per la circolazione

MONREALE, 5 giugno – Erano prontamente intervenuti sul posto anche i soccorsi, per sincerarsi delle condizioni di sicurezza del tratto stradale, fortunatamente non compromesse: il masso è stato infatti contenuto dalla rete di protezione.

Staccatosi dalla parete rocciosa sul versante destro della statale che procede verso Pioppo, poco più avanti della via Pensabene - probabilmente per effetto delle forti precipitazioni che si sono abbattute sul territorio nel corso della notte e che ancora nelle prime ore di questa mattina hanno continuato a imperversare - il pericolo fortunatamente è stato scampato dalla protezione, atta a scongiurare proprio situazioni di frana. A poco è dunque servito l'intervento degli addetti ai lavori, che si sono limitati a segnalare la sporgenza e a far defluire correttamente il traffico.