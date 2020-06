Esami di Stato, 75 Sim per connessione Internet agli studenti candidati

Il dirigente Busacca firma la determina: se ne occuperà Telecom Italia

MONREALE, 10 giugno – E' stata pubblicata questa mattina direttamente nell'Albo del Comune di Monreale, la determina a firma del dirigente Maurizio Busacca che prevede l'affido a Telecom Italia S.P.A della fornitura di Sim agli studenti che quest'anno dovranno affrontare gli esami di Stato.

In accordo con lo stesso DPCM dell'8 marzo – secondo cui appunto ai dirigenti scolastici è stato affidato l'incarico di provvedere all'avvio delle modalità di insegnamento a distanza – e soprattutto considerando che non si potrà effettivamente parlare di ordinaria ripresa dell'attività scolastica fino al termine dell'emergenza sanitaria, il Comune si impegna dunque nell'impiegare fondi per la fornitura di 75 Sim da affidare a tutte quelle famiglie in condizioni di indigenza economica con figli che dovranno affrontare l'esame nella modalità in ''remoto'', ossia per via telematica.

La notizia arriva proprio nei giorni in cui si stanno già svolgendo i colloqui online validi per l'esame di terza media. Come si legge nel testo ufficiale, la fornitura delle Sim sarà a titolo gratuito e la validità del loro abbonamento avrà la durata di due mesi.