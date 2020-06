Il Comune venerdì consegnerà i diplomi ai bambini delle quinte elementari

La cerimonia si svolgerà in aula consiliare. “Il diploma come attestazione dell’impegno in occasione del periodo di chiusura forzata, conseguenza causata dal virus Covid-19”

MONREALE, 10 giugno – Gli alunni delle quinte elementari delle scuole monrealese riceveranno il loro diploma di promozione nel corso di una cerimonia che si svolgerà in aula consiliare venerdì prossimo 12 giugno.

Lo hanno stabilito il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Rosanna Giannetto, che hanno inviato formale invito ai dirigenti scolastici degli istituti del territorio. “Il diploma – affermano – come attestazione dell’impegno in occasione del periodo di chiusura forzata, conseguenza causata dal virus Covid-19”.

Per evitare assembramenti nel corso della cerimonia, precisa l’amministrazione comunale, gli accessi delle scolaresche saranno scaglionati.