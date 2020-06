Rifiuti, da oggi nuovo servizio di raccolta per bar e ristoratori

Verrà espletato dalle 11 alle 16 dalla New System Service

MONREALE, 22 giugno – Prende il via oggi una nuova iniziativa messa in campo dalla New System Service, la ditta che cura il servizio di raccolta rifiuti per conto del Comune, finalizzata all’incremento della percentuale della raccolta differenziata ed è diretta a bari e ristoratori cittadini.

Ogni giorno, come fa sapere il responsabile del servizio, Fabio Adimino, gli operatori passeranno dalle 11 alle 16 per ritirare i rifiuti prodotti dagli esercizi. Questi, ovviamente, dovranno essere precedente, ente differenziati, in modo da facilitare il compito degli addetti ai lavori. La New System Service ha già contattato gli esercenti in questione, concordando pertanto le modalità di ritiro.