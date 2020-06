Si getta dal balcone, muore giovane monrealese

La tragedia in via Linea Ferrata intorno alle 13

MONREALE, 22 giugno – Una tragedia enorme scuote la giornata monrealese: un ragazzo di 23 anni si è gettato dal balcone dal secondo piano, intorno alle 13, in via Linea Ferrata, perdendo la vita. Sul posto, poco, dopo sono arrivati i sanitari del 118, che però hanno solo potuto constatare il decesso.

Intervenute pure due pattuglie dei carabinieri per i rilievi di rito. Il corpo del ragazzo non sarà sottoposto ad ulteriori indagini ed è già stato restituito ai familiari per lo svolgimento dei funerali.