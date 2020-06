Continuano le opere di volontariato di ''Basta Crederci'': oggi lavori in via Arcivescovado

Numerose le sterpaglie eliminate. LE FOTO

MONREALE, 24 giugno – Nella mattinata odierna si sono svolte le opere di bonifica e smaltimento da parte dei volontari di “Basta Crederci” che continuano il loro lavoro in tutto il territorio.

Luogo interessato è stato quello della via Arcivescovado, a valle del duomo, caratterizzata da diversi rami che crescevano spontaneamente e che non davano un’immagine di decoro.

I lavori sono stati eseguiti fatti in sinergia con l'amministrazione, senza la quale non sarebbe possibile fare tutto questo. Il sindaco Alberto Arcidiacono si è congratulato personalmente con i volontari presenti, che hanno agito sotto il coordinamento degli assessori Geppino Pupella e Nicola Taibi e del comandante della polizia municipale Luigi Marulli.

I rami delle piante potate verranno successivamente smaltite dalla ditta ‘New System‘sotto il coordinamento del caposquadra Fabio Adimino.

Un ringraziamento speciale va al coordinatore complessivo dei lavori Ninni Di Cassarà ( Villa e giardini) che ha procurato il materiale per svolgere le operazioni, ma non dimentichiamo di citare tutti i volontari che si impegnano quotidianamente per la rinascita del paese: Antonino Lombardo Terranova Giovanna ( coordinatore basta crederci del gruppo di Monreale) Alessandro Cassarà Domenico Vittorio Pumo Polizzano e Piero Faraci.