Incidente stradale alla Rocca, ferito un uomo

La collisione tra una Lancia Ypsilon ed una Mini Countryman

MONREALE, 26 giugno – Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio nei pressi della Rocca di Monreale tra due vetture che sono entrate in collisione. Si tratta di una Lancia Ypsilon ed una Mini Countryman. Un uomo è rimasto ferito ed è stato traportato nel vicino Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia di corso Calatafimi.

Da una prima dinamica pare che il conducente della Lancia Ypsilon (sulla quale erano a bordo altre due persone) sia sbucato dalla stradina laterale che si trova sulla destra rispetto a chi scende dalla Panoramica in direzione Palermo. Per intenderci, la piccola bretella che conclude via Cannolicchio, davanti il ristorante Villa Flora.

Proprio mentre la Lancia tentava di immettersi sulla strada principale, sopraggiungeva la Mini Countryman, guidata da un uomo, che, evidentemente, da capire se per la velocità o perché la Ypsilon è sbucata improvvisamente, non ha potuto evitare l’impatto, andando a rovinare sull’altra vettura. Ad avere la peggio è stato il conducente della Lancia Ypsilon, anche perché pare che l’urto sia stato violento, tanto da provocare l’apertura dell’airbag della Mini. L’uomo, come detto, è stato trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza. Fortemente danneggiate entrambe le macchine.