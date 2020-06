Monreale ricorda Antonella e Giovanni Pinocchio

Un mazzo di fiori sulla lapide che ricorda la “Strage di Ustica” nel giorno del 40° anniversario. LE FOTO

MONREALE, 27 giugno – Si è svolta questa mattina, nello spazio antistante gli uffici comunali siti in piazza Inghilleri, la manifestazione di commemorazione in ricordo di Antonella e Giovanni Pinocchio, venuti tragicamente a mancare nella tristemente nota "Strage di Ustica".

Bruciano ancora nella mente i funesti fatti che - esattamente oggi 40 anni fa - scrivevano una delle pagine di lutto più oscure per tutta quanta la comunità monrealese. Oscure e oscurate, con una verità che - nonostante il tanto ormai tempo trascorso - stenta a venire a galla, detergendo magari una ferita arrecante fitte di un dolore ancora purtroppo bruciante.

È toccato al sindaco Alberto Arcidiacono - accompagnato da una rappresentanza della sua amministrazione e dal padre delle due giovani vite spezzate, ex dipendente comunale - il compito di lanciare un messaggio di memoria e speranza, apponendo sotto la lapide di piazza Inghilleri una composizione floreale. "Gesto dovuto nei confronti della famiglia Pinocchio, ma anche nei confronti del paese intero - ha affermato il presidente del Consiglio comunale Marco Intravia - Ci affidiamo alla magistratura affinché le ombre ancora presenti sulla vicenda possano definitivamente essere spazzate". Frattanto è arrivata anche la proposta rivolta al collegio docenti della scuola Veneziano-Novelli da parte di Claudio Burgio, in qualità di presidente dell' Osservatorio Sviluppo e Legalità "Giuseppe La Franca" di Partinico e Monreale, nonché ex docente della scuola Veneziano, affinché si possa intitolare la sala conferenze della scuola Novelli alla memoria dei due caduti nel disastro aereo. "È giusto che Antonella e Giovanni possano godere di un luogo della memoria ancor più decoroso" ha dichiarato.