Incendio in via Linea Ferrata, intervengono i Vigili del Fuoco

Le fiamme appiccate intorno alle 7,30. Pochi i danni. LE FOTO

MONREALE, 28 giugno – Un incendio di probabile natura dolosa è divampato stamattina in via Linea Ferrata, nei pressi della galleria chiusa che porta al bivio Ferreri. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che, fortunatamente, non hanno avuto eccessive difficoltà a domare le fiamme.

Il rogo è stato appiccato intorno alle 7,30 del mattino, aggredendo le sterpaglie che sorgevano nei pressi. Poco dopo qualcuno ha dato l’allarme, facendo in modo che sul posto arrivassero gli addetti ai lavori, che con una camionetta sono riusciti ad avere ragione dell’incendio. Pochi e non significativi i danni, limitati proprio grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.