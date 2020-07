Monreale, al via la campagna antincendio

Se ne occuperà l'associazione Overland e sarà attiva dal 6 luglio fino al 26 settembre

MONREALE, 3 luglio -L’amministrazione comunale avvia la campagna antincendio 2020 per conservare e difendere il patrimonio ambientale. A renderlo noto, oggi, l’assessore alla Protezione civile Nicola Taibi.

L’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, infatti, ha stipulato una specifica convenzione con l’associazione di volontariato "Overland" che si occuperà, sotto il coordinamento del responsabile dell'ufficio di protezione civile comunale Filippo Modica, dell’assistenza alla popolazione,

Offrirà inoltre supporto ai vigili del fuoco , agli operatori forestali, allo stesso ufficio comunale di protezione civile mediante il pattugliamento delle aree più a rischio e attuerà interventi sul fuoco in occasione di incendi di interfaccia con particolare attenzione agli allerta meteo per rischio incendi e ondate di calore.

Per eventuali segnalazioni relativi al servizio di cui che sarà attivo da lunedì ci si potrà rivolgere telefonicamente alla sala operativa Overland al numero 3248281083; al responsabile della stessa associazione al numero 3343298561 24 ore su 24. Attivi altresì per eventuali segnalazioni anche i recapiti telefonici della polizia municipale ai numeri 091 6564679 - 3386958721 e dell'Ufficio comunale di protezione civile per cui sarà possibile contattare il dirigente al numero 3299042073, il responsabile ai numeri 091 6564466- 3292105429 e per il supporto Tecnico al recapito del signor Messina 3292107298.