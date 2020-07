Cinema imperia, l'assessore regionale Falcone convoca tavolo tecnico per lo stato di avanzamento dei lavori

Caputo: “Un’attenzione importante per assicurare la definizione dell’opera

MONREALE, 12 luglio. Si terrà giovedì prossimo, 16 luglio, alle ore 16, presso il dipartimento regionale per le Opere Pubbliche il tavolo tecnico per valutare lo stato di avanzamento dei lavori per la ristrutturazione del Cinema Imperia, considerato che il cantiere ad oggi risulta ancora fermo.

A richiedere il nuovo tavolo tecnico è stato il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo che da tempo segue le vicende relative alla importante opera pubblica. Al precedente tavolo tecnico tenutosi sempre presso l'assessorato regionale di via Leonardo da Vinci era stato effettuato un primo confronto tra Regione, Comune e impresa. Al nuovo incontro sarà presente oltre l'assessore Marco Falcone, il dirigente generale del dipartimento Opere pubbliche, l’amministrazione comunale e il deputato Mario Caputo oltre che l'avvocato Antonio Gioia, legale rappresentante della impresa. Durante il vertice verrà fatto il punto sui rapporti tra impresa ed amministrazione, oltre che verificare un cronoprogramma per definire tempi per la ultimazione dei lavori.

"Sono grato - ha aggiunto Mario Caputo -all'assessore Marco Falcone per la costante attenzione, nonostante i molteplici problemi che affronta ogni giorno, che dedica a una opera pubblica come quella dell'ex cinema Imperia. Sono sempre convinto che questa politica finalizzata alla costante sinergia tra le istituzioni locali e regionali, a prescindere da ruoli e appartenenze ideologiche sia l'unica via per risolvere i problemi quotidiani e per dare concrete risposte ai cittadini”.