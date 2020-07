Pioppo, fuoco in alcuni terreni privati

La natura del rogo è verosimilmente dolosa

MONREALE, 13 luglio – Un incendio di chiara matrice dolosa è divampato oggi tra Pioppo e Giacalone, mettendo a rischio pure alcune abitazioni della zona e mandando in cenere alcuni terreni privati.

Il rogo è divampato intorno alle 15, in via Molino Contrada Caculla quando i residenti hanno visto il propagarsi di fiamme alte all’interno delle loro proprietà, entrando nel panico. Il fuoco, tra l’altro, è stato appiccato in due punti contemporaneamente (l’altro punto si trova nei pressi del fiume), cosa che avvalora la tesi del dolo.

Fortunatamente sono stati efficaci gli interventi di spegnimento per i quali si sono prodigati gli operatori della Protezione Civile, una squadra della Forestale ed i Vigili del Fuoco. Fortunatamente le operazioni di spegnimento si sono concluse positivamente con qualche danno, ma anche con tanta paura.