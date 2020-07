Ancora problemi a piazzale Candido: buche di oltre 30 centimetri un incubo per gli automobilisti

Rischiano di danneggiare le auto e mettere a rischio l’incolumità delle persone

MONREALE, 13 luglio - La segnalazione odierna arrivata in mattinata alla nostra redazione vuole segnalare lo stato di degrado in cui versa la zona di piazzale Candido.

Nelle strade che si affacciano sulla circonvallazione, infatti, sono presenti diverse buche molto profonde, che nel corso del tempo, a causa dell’incuria sono diventate sempre più grandi e con il passare del tempo purtroppo aumentano anche il numero di macchine danneggiate.

A darci la propria testimonianza è un automobilista che percorre giornalmente quel tratto di strada per parcheggiare la macchina, lamentandosi del fatto che quelle buche hanno più volte causato danni alle gomme della propria auto.

Il guidatore continua dicendo di aver segnalato più volte nel corso dei mesi il problema a chi di competenza, sia in modo informale che formale, ma di essere stato ignorato.

Parole rassicuranti quelle del sindaco Alberto Arcidiacono che ci tiene a informare i lettori che la scorsa settimana è stata approvata una delibera di giunta nella quale, in accordo con diverse ditte, si procederà con le opere di messa in sicurezza della zona e non solo.

Il primo cittadino di Monreale continua dicendo che in vista del prossimo Giro d’Italia, esiste un programma di interventi e messa in sicurezza di molti chilometri di manto stradale della città.