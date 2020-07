Assistenza igienico-sanitaria agli alunni disabili: la Regione verso una soluzione al problema

Questo ieri è emerso all'incontro tra l'amministrazione comunale e l'assessore Scavone

MONREALE, 15 luglio – La notizia è emersa al termine del tavolo tecnico tra l'assessore regionale alla Famiglia, politiche sociali e lavoro Antonio Scavone e l'amministrazione comunale di Monreale, tenutosi ieri pomeriggio.

L'assessore Scavone, infatti, si è impegnato ad emanare un decreto regionale per risolvere la questione che riguarda il servizio di assistenza igienico-sanitaria per gli alunni diversamente abili e risolvere così la delicata questione prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Il rappresentante del governo Musumeci, dopo avere ascoltato i rappresentanti istituzionali del comune di Monreale, ha dato mandato ai suoi uffici di verificare la possibilità di valutare l'erogazione di vouchers per garantire il servizio, andando incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie.

“Siamo particolarmente soddisfatti – hanno detto il sindaco e gli assessori Giannetto e Russo - del proficuo incontro con il senatore Scavone. Abbiamo sottolineato l’importanza della continuità del servizio igienico personale nelle scuole come servizio essenziale per salvaguardare il pieno diritto allo studio degli studenti diversamente abili, chiedendo inoltre di garantire tutte le figure specializzate che fino ad oggi hanno svolto il servizio e che da tanti anni lavorano con professionalità e dedizione per i nostri ragazzi “